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18:43, 3 августа 2024Спорт

Российский велогонщик не смог финишировать в групповой шоссейной гонке на ОИ

Российский велогонщик Сырица не смог финишировать в групповой гонке на ОИ
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Andrew P. Scott / Reuters

Российский велогонщик Глеб Сырица не смог финишировать в групповой шоссейной гонке на летних Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен стал одним из 12 гонщиков, не добравшихся до финиша. Олимпийским чемпионом стал бельгиец Ремко Эвенепул. Второе место занял француз Валентен Мадуа, который проиграл победителю чуть больше минуты, тройку сильнейших замкнул финишировавший следом его соотечественник Кристоф Лапорт.

Сырица ранее участвовал в велогонке с раздельным стартом на нынешних ОИ. Российский спортсмен занял предпоследнее, 31-е место.

Олимпиада завершится 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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