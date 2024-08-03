Стало известно о способности песчаных блох залезать под кожу туристов на Мальдивах

Shot: на Мальдивах блохи залезают под кожу туристов и откладывают там личинки

На Мальдивах песчаные блохи залезают под кожу российских туристов и откладывают там личинки. Об этом стало известно Telegram-канал Shot.

Этот вид блох обитает в тропических странах — в песке и прибрежных окрестностях. Но заранее туристов не предупреждают о неприятных насекомых. В итоге вместо пляжного отдыха люди опухают, покрываются зудящими волдырями по всему телу и чувствуют жар.

Отмечается, что самые большие проблемы доставляют блохи-самки. Они откладывают яйца под кожей человека, из которых появляются личинки. В таком случае туристам рекомендуют срочно обращаться в институт паразитологии.

Ранее стало известно, что россияне покрылись волдырями из-за проникших под кожу личинок после купания в водоемах. Случаи заражения личинками церкарий были зафиксированы в Нижнем Новгороде и в поселке Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа.

