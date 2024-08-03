Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:51, 3 августа 2024Путешествия

Стало известно о способности песчаных блох залезать под кожу туристов на Мальдивах

Shot: на Мальдивах блохи залезают под кожу туристов и откладывают там личинки

Фото: Philipp Weigell / Wikipedia

На Мальдивах песчаные блохи залезают под кожу российских туристов и откладывают там личинки. Об этом стало известно Telegram-канал Shot.

Этот вид блох обитает в тропических странах — в песке и прибрежных окрестностях. Но заранее туристов не предупреждают о неприятных насекомых. В итоге вместо пляжного отдыха люди опухают, покрываются зудящими волдырями по всему телу и чувствуют жар.

Отмечается, что самые большие проблемы доставляют блохи-самки. Они откладывают яйца под кожей человека, из которых появляются личинки. В таком случае туристам рекомендуют срочно обращаться в институт паразитологии.

Ранее стало известно, что россияне покрылись волдырями из-за проникших под кожу личинок после купания в водоемах. Случаи заражения личинками церкарий были зафиксированы в Нижнем Новгороде и в поселке Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      В московском аэропорту пассажир прошел в другой самолет прямо по летному полю

      Рогов заявил о переходе под контроль России двух опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

      Опубликовано фото Дурова с детьми от Ирины Болгар

      Стало известно о способности песчаных блох залезать под кожу туристов на Мальдивах

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Канадского теннисиста с русскими корнями выгнали с корта на турнире в США

      Украинский дрон повредил линию электропередачи в российском населенном пункте

      Элитный рехаб с десятками заложников под Москвой попал на видео

      Время ожидания в очереди перед Крымским мостом превысило три часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше