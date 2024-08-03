Роскачество: российские виноградники несущественно пострадали от жары

Ущерб российским виноградникам от экстремальной жары оценили в Роскачестве. Комментарий ведомства приводит РИА Новости.

Ключевые регионы, производящие основное сырье для недорогих вин, пострадали несущественно. В отдельных хозяйствах потери могут достигать 20-30 процентов, отметили в Роскачестве. Масштабного сокращения урожайности удалось избежать благодаря дождливым зиме и весне.

«Системы орошения и механизированная уборка винограда снизят влияние жаркого сезона на качество винограда. Ситуация на огромной территории российского виноградарства — от Волгограда до Дербента — существенно отличается. Там, где следом за жарой пришли дожди, урожай может быть высоким по качеству, несмотря на некоторое сокращение в объеме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России начнут выращивать виноград на северных территориях из-за сильной жары, если она станет новой температурной нормой.