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10:50, 3 августа 2024Экономика

Ущерб российским виноградникам от экстремальной жары оценили

Роскачество: российские виноградники несущественно пострадали от жары

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ущерб российским виноградникам от экстремальной жары оценили в Роскачестве. Комментарий ведомства приводит РИА Новости.

Ключевые регионы, производящие основное сырье для недорогих вин, пострадали несущественно. В отдельных хозяйствах потери могут достигать 20-30 процентов, отметили в Роскачестве. Масштабного сокращения урожайности удалось избежать благодаря дождливым зиме и весне.

«Системы орошения и механизированная уборка винограда снизят влияние жаркого сезона на качество винограда. Ситуация на огромной территории российского виноградарства — от Волгограда до Дербента — существенно отличается. Там, где следом за жарой пришли дожди, урожай может быть высоким по качеству, несмотря на некоторое сокращение в объеме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России начнут выращивать виноград на северных территориях из-за сильной жары, если она станет новой температурной нормой.

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      Мария Рюрикова
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