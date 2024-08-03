В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада

Полиция Лондона: двух людей обвинили в поджоге связанного с Украиной склада

В Великобритании еще двух людей обвинили в поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона. Об этом говорится в заявлении на сайте столичной полиции.

«22-летний Джаким Баррингтон Роуз из Кройдона и 19-летний Угниус Асмена из Уондсворта должны явиться в Вестминстерский магистратский суд 3 августа по обвинению в поджоге при отягчающих обстоятельствах», — сообщили в лондонской полиции.

Роузу также выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия с целью нападения. Таким образом, общее число фигурантов дела, которым предъявили обвинения, достигло семи.

Ранее связанного с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» британского гражданина Дилана Эрла обвинили в организации и финансировании поджогов в интересах России, отметив, что обвиняемый планировал поджог коммерческой недвижимости в марте 2024 года.

