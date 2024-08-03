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23:21, 3 августа 2024Мир

В ХАМАС признали ошибочной атаку на Израиль 7 октября

Журналист Дарагмех: в ХАМАС поняли, что атака на Израиль 7 октября была ошибкой

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В радикальном палестинском движении ХАМАС поняли, что атака на Израиль 7 октября 2023 года была ошибкой. Об этом журналу The Economist сообщил журналист Мухаммад Дарагмех, имеющий хорошие источники в движении.

«Лидеры ХАМАС понимают, что 7 октября было просчетом», — заявил палестинский репортер.

Издание обращает внимание на то, что это заявление прозвучало вскоре после того, как 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Ранее Египет и Катар прервали переговоры с Израилем после гибели Хании, и на данный момент контакты полностью прерваны. Отмечается гнев среди лидеров ХАМАС в секторе Газа и за его пределами вместе с разочарованием посредников.

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      Марина Совина
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