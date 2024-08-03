В Иране пообещали жесткий удар по Израилю после атаки на лидера ХАМАС

WSJ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю

Попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными», заявил неназванный иранский дипломат. В разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) он пообещал быстрый и жесткий ответ со стороны Ирана.

«Израиль перешел все красные линии», — подчеркнул он.

Арабские чиновники сообщили газете, что передали предупреждение Тегерану от имени Тель-Авива и Вашингтона о том, что Израиль готов начать войну, если ливанское движение «Хезболла» и Иран ответят «слишком агрессивно». Иранские чиновники объяснили, что осознают риск эскалации, но власти государства находятся под внутренним давлением сторонников жесткой линии, требующих ответа.

Как утверждается в статье, Тегеран и «Хезболла» считают, что ответ на последние израильские удары, какой бы он ни был, «должен быть сильнее, чем обстрел в апреле».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «жесткий» телефонный разговор в связи с атакой на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. При этом Байден пообещал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить ответный удар Ирана.