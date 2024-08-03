Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:22, 3 августа 2024Мир

В Иране пообещали жесткий удар по Израилю после атаки на лидера ХАМАС

WSJ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Idrees Abbas / Globallookpress

Попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными», заявил неназванный иранский дипломат. В разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) он пообещал быстрый и жесткий ответ со стороны Ирана.

«Израиль перешел все красные линии», — подчеркнул он.

Арабские чиновники сообщили газете, что передали предупреждение Тегерану от имени Тель-Авива и Вашингтона о том, что Израиль готов начать войну, если ливанское движение «Хезболла» и Иран ответят «слишком агрессивно». Иранские чиновники объяснили, что осознают риск эскалации, но власти государства находятся под внутренним давлением сторонников жесткой линии, требующих ответа.

Как утверждается в статье, Тегеран и «Хезболла» считают, что ответ на последние израильские удары, какой бы он ни был, «должен быть сильнее, чем обстрел в апреле».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «жесткий» телефонный разговор в связи с атакой на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. При этом Байден пообещал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить ответный удар Ирана.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      Движение автотранспорта на Крымском мосту перекрыли

      На Украине заявили о «выносе» экономики из-за невыгодного соглашения с Турцией

      В ЕС заявили об угрозе «новой чумы» из-за опасного наркотика

      Трамп раскрыл дату дебатов с Харрис

      Террорист-смертник подорвал себя на пляже в Сомали

      Россиянам рассказали о возможности докупить пенсионные баллы

      Резервуар загорелся на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов ВСУ

      Агент Миранчука раскрыл заработок футболиста в MLS

      Бойцы СВО сравнили российскую и иностранную военную технику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше