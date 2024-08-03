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22:12, 3 августа 2024Интернет и СМИ

В Mail.ru отреагировали на сообщения о сбое в работе почты

В Mail.ru не подтвердили сообщения о сбое в работе электронной почты

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Mail.ru не подтвердили появившиеся ранее сообщения о сбое в работе электронной почты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

«Мы не подтверждаем, все работает в штатном режиме», — отреагировали в пресс-службе.

Вечером 3 августа сообщалось о жалобах пользователей на проблемы с загрузкой страницы почтового ящика как при использовании сервиса с мобильных устройств, так и в веб-версии.

Ранее 3 августа сообщалось, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах. Видео по-прежнему доступны к просмотру лишь в «Яндекс.браузере» и десктоп-версии Safari. Нарушения же зафиксированы в браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

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      Марина Совина
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