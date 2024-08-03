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04:45, 3 августа 2024Мир

В США указали на странное поведение Байдена при встрече заключенных

Экс-разведчик Пособец: Байден вошел в пустой самолет на встрече заключенных

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Джо Байден внезапно вошел в самолет, который привез освобожденных в результате обмена с Россией заключенных. На это обратил внимание ветеран Военно-морского флота США, американский активист Джек Пособец соцсети X.

Он указал, что американский лидер поднялся на борт после того, как его покинули заключенные. «Он думал, что его отправили на обмен в Россию?», — предположил экс-разведчик.

Инцидент произошел накануне на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд во время церемонии встречи заключенных с участием Байдена. Президент США провел в опустевшем лайнере около двух минут.

Ранее The Daily Mail писала, что заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс объяснил желание Байдена попасть в использованный для обмена заключенных самолет. По его словам, американский лидер хотел поблагодарить экипаж.

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      Марина Совина
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