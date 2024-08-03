Экс-аналитик ЦРУ Джонсон ужаснулся масштабами украинских потерь

Армия Украины может не продержаться до выборов президента США, с которыми связывают возможное снижение эскалации. Об этом заявил экс- аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По оценке Джонсона, Киев ежедневно теряет до двух тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это просто ужасающий масштаб», — считает бывший аналитик ЦРУ.

Джонсон считает, что Украине уже не удастся избежать поражения, которое, по его словам, стало для страны неминуемым. Он сравнил это положение с состоянием онкологического больного в терминальной стадии.

Ранее американский журналист Максим Такер заявил об изменении тактики российских штурмовиков. Он рассказал, что Россия нащупывает слабые украинские подразделения и атакует их позиции небольшими группами. «Таким образом они захватили несколько деревень», — отметил репортер.