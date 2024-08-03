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20:44, 3 августа 2024Мир

В США заявили о зашедших в тупик переговорах по Газе

Axios: переговоры в Египте по заложникам и прекращению огня в Газе зашли в тупик

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Переговоры в Египте по заложникам и прекращению огня в Газе не привели к прорыву в субботу и зашли в тупик. Об этом со ссылкой на израильских чиновников сообщил журналист Axios Барак Равид на странице в соцсети X.

«Переговоры, которые израильская делегация провела в Каире не привели к прорыву. Источники также подчеркнули, что переговоры зашли в тупик, и возможное соглашение по заложникам и прекращению огня еще далеко», — заявил он.

Ранее Египет и Катар прервали переговоры с Израилем после ухода из жизни лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и на данный момент времени контакты полностью прерваны. Отмечается, что гнев среди лидеров ХАМАС в секторе Газа и за его пределами вместе с разочарованием посредников.

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      Семен Александров
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