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12:23, 3 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили об изменении отношении Киева к переговорам с Москвой

Responsible Statecraft: на Украине начало меняться отношение к переговорам с РФ

Фото: Jae C. Hong / AP

На Украине начался процесс изменения отношения к переговорам с Россией. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

Издание ссылается на исследование Киевского международного института социологии. Согласно результатам опроса, за год число готовых пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий украинцев увеличилось с 10 до 32 процентов. Это свидетельствует о наметившейся тенденции, отмечает Responsible Statecraft.

В публикации также говорится, что в украинской элите «знаки были более тонкими». Это может говорить об изучении в Киеве возможности возобновления прямых контактов с Москвой, считает автор публикации.

Ранее в США заявили о появившейся надежде на достижением мира на Украине. Экс-руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон считает, что об этом свидетельствует крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом.

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      Алан Босиков
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