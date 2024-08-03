В США заявили об изменении отношении Киева к переговорам с Москвой

Responsible Statecraft: на Украине начало меняться отношение к переговорам с РФ

На Украине начался процесс изменения отношения к переговорам с Россией. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

Издание ссылается на исследование Киевского международного института социологии. Согласно результатам опроса, за год число готовых пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий украинцев увеличилось с 10 до 32 процентов. Это свидетельствует о наметившейся тенденции, отмечает Responsible Statecraft.

В публикации также говорится, что в украинской элите «знаки были более тонкими». Это может говорить об изучении в Киеве возможности возобновления прямых контактов с Москвой, считает автор публикации.

Ранее в США заявили о появившейся надежде на достижением мира на Украине. Экс-руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон считает, что об этом свидетельствует крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом.