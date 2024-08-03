Во Франции призвали прекратить поддержку Украины

Французская партия «Патриоты» призвала прекратить поддержку Украины

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку Украины. Заявление об этом он сделал в соцсети X (бывший Twitter).

По словам Филиппо, понижение кредитного рейтинга Украины приведет к увеличению ее финансирования из-за рубежа. «Нам скажут, что это для спасения Украины и, конечно, для "мира"... Но на самом деле, очевидно, это будет сделано для того, чтобы сохранить нескольких крупных частных инвесторов, в особенности BlackRock, которые проводят на Украине собственную политику с 2022 года», — пояснил он.

Политик заявил, что оптимальным решением в сложившейся ситуации станет скорейшее начало переговоров с Россией.

Ранее рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — «выборочный дефолт». Это случилось из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам.