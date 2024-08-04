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13:16, 4 августа 2024Бывший СССР

Бежавшего из Мариуполя командира бригады ВСУ ликвидировали под Харьковом

Военкор Поддубный: у Волчанска убит бежавший из Мариуполя командир бригады ВСУ

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В Харьковской области ликвидировали бежавшего из Мариуполя командира отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Бригада, которой командовал украинец, была создана в 2015 году. В ее состав вошли подразделения, которые в 2014 году сбежали из Крыма. По словам военкора, военнослужащие «участвовали в терроре мирного населения Донбасса», а 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками «Азова» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России).

Командиру вместе с другими военными удалось бежать из Мариуполя и разместиться в Николаеве и на Херсонщине, откуда в мае 2024 года их отправили на харьковское направление.

Ранее украинский пленный рассказал о бросивших солдат ВСУ колумбийских наемниках. Украинские военные провели на позициях без еды и воды десять дней.

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      Маргарита Миронова
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