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08:45, 4 августа 2024Россия

Два украинских беспилотника сбили в российском регионе

Минобороны: два украинских беспилотника были сбиты в Белгородской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. О произошедшем в российском регионе сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковали Шебекинский городской округ. Два из них упали в селе Муром, а третий взорвался возле жилого дома в селе Петровка.

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      Евгений Силаев
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