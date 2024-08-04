Два украинских беспилотника сбили в российском регионе

Минобороны: два украинских беспилотника были сбиты в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. О произошедшем в российском регионе сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковали Шебекинский городской округ. Два из них упали в селе Муром, а третий взорвался возле жилого дома в селе Петровка.