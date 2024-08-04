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19:29, 4 августа 2024Силовые структуры

Российского экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывшему чиновнику Золотову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Леонида Золотова обвинили в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в ходе следственных действий Золотову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Российскому экс-чиновнику может грозить до четырех лет лишения свободы.

Отмечается, что с 2017 года Золотов занимал в ДИЗО должность замдиректора и курировал вопросы правового и кадрового обеспечения, а также работу в сфере наружной рекламы. С 2020 по 2022 год он был главой департамента.

Ранее сообщалось, что бывший чиновник аппарата Совфеда, 52-летний Алексей Коновалов, получил 16 лет колонии строгого режима. Следствие установило, что он совершил расправу над пожилыми родителями.

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      Олег Давыдов
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