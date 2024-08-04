Доходы россиян для покупки «однушки» в ипотеку подсчитали

«Этажи»: для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку достаточно 32 тыс. руб.

Россияне, взявшие однокомнатную квартиру в семейную ипотеку, зарабатывают в среднем около 32 тысяч рублей. Каких доходов достаточно для такой покупки, «Известиям» раскрыли в федеральной компании «Этажи».

Такой суммы хватает жителям крупных российских городов для того, чтобы приобрести 35-метровую квартиру в новостройке в кредит сроком на 30 лет с минимальным первым взносом. «При стандартной оценке потенциальных заемщиков для банков важно, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке был не более 70 процентов от подтвержденного дохода. Другие кредиты и тем более кредитные карты и рассрочки увеличивают требования к доходу», — уточнила замруководителя ипотечного департамента фирмы Татьяна Решетникова. Кроме того, на размер будущих выплат влияют просрочки по прежним кредитам, проблемы с кредитной историей и даже те ссуды, которые были просто одобрены. Улучшить шансы на получение ипотеки, по словам эксперта, можно, предварительно закрыв все кредитные карты либо как минимум снизив по ним доступный лимит.

Дороже всего ипотека обходится москвичам. В столице для покупки «однушки» площадью 35 квадратных метров по программе семейной ипотеки потребуется зарплата в размере 69,1 тысячи рублей ежемесячно. Для петербуржцев сумма составит 49,2 тысячи рублей, а для нижегородцев — 46,3 тысячи. В Казани ипотечникам необходим ежемесячный доход в размере 42,5 тысячи рублей. Пятерку замыкает Уфа с доходом в 40,8 тысячи рублей. В Краснодаре достаточно зарплаты в 37,3 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 33,6 тысячи, в Новосибирске — 33,6 тысячи. Для оформления семейной ипотеки в Перми придется ежемесячно получать порядка 32,6 тысячи рублей, в Красноярске — 32,1 тысячи. В Волгограде для такой покупки понадобится не меньше 24,3 тысячи рублей, а в Челябинске — 26,8 тысячи.

Ранее экономисты предупредили, что снижения ипотечных ставок в России в ближайшее время ждать не стоит. Планы Центробанка добиться инфляции на уровне четырех процентов к 2025 году специалисты считают наивными.