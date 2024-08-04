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12:58, 4 августа 2024Экономика

Доходы россиян для покупки «однушки» в ипотеку подсчитали

«Этажи»: для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку достаточно 32 тыс. руб.

Фото: katemangostar / freepik

Россияне, взявшие однокомнатную квартиру в семейную ипотеку, зарабатывают в среднем около 32 тысяч рублей. Каких доходов достаточно для такой покупки, «Известиям» раскрыли в федеральной компании «Этажи».

Такой суммы хватает жителям крупных российских городов для того, чтобы приобрести 35-метровую квартиру в новостройке в кредит сроком на 30 лет с минимальным первым взносом. «При стандартной оценке потенциальных заемщиков для банков важно, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке был не более 70 процентов от подтвержденного дохода. Другие кредиты и тем более кредитные карты и рассрочки увеличивают требования к доходу», — уточнила замруководителя ипотечного департамента фирмы Татьяна Решетникова. Кроме того, на размер будущих выплат влияют просрочки по прежним кредитам, проблемы с кредитной историей и даже те ссуды, которые были просто одобрены. Улучшить шансы на получение ипотеки, по словам эксперта, можно, предварительно закрыв все кредитные карты либо как минимум снизив по ним доступный лимит.

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Дороже всего ипотека обходится москвичам. В столице для покупки «однушки» площадью 35 квадратных метров по программе семейной ипотеки потребуется зарплата в размере 69,1 тысячи рублей ежемесячно. Для петербуржцев сумма составит 49,2 тысячи рублей, а для нижегородцев — 46,3 тысячи. В Казани ипотечникам необходим ежемесячный доход в размере 42,5 тысячи рублей. Пятерку замыкает Уфа с доходом в 40,8 тысячи рублей. В Краснодаре достаточно зарплаты в 37,3 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 33,6 тысячи, в Новосибирске — 33,6 тысячи. Для оформления семейной ипотеки в Перми придется ежемесячно получать порядка 32,6 тысячи рублей, в Красноярске — 32,1 тысячи. В Волгограде для такой покупки понадобится не меньше 24,3 тысячи рублей, а в Челябинске — 26,8 тысячи.

Ранее экономисты предупредили, что снижения ипотечных ставок в России в ближайшее время ждать не стоит. Планы Центробанка добиться инфляции на уровне четырех процентов к 2025 году специалисты считают наивными.

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      Виктория Клабукова
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