Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:33, 4 августа 2024Культура

Лайма Вайкуле рассказала о пережитой тяжелой болезни

Лайма Вайкуле рассказала о пережитой болезни, когда она «ненавидела людей»
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Певица Лайма Вайкуле рассказала, что пережила период, когда «просто ненавидела людей». Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Однако певица отметила, что несмотря на особый взгляд, который открывается на мир во время болезни, «не значит, что ты правильно думаешь». После того, как Вайкуле поборола онкологию, у нее появилась «бешеная любовь к людям». Сославшись на батюшку, к которому обращалась, она заключила, что это было «испытание».

В апреле 2022 года артистка сообщила, что улетела в США из-за проблем со здоровьем. За какой именно медицинской помощью она отправилась в другую страну, певица не уточнила.

Впервые Лайма Вайкуле столкнулась с раком груди в 1990-х годах. После лечения в США ей удалось добиться ремиссии.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В США и Израиле сообщили об ожидании скорого удара Ирана. Когда Тегеран может его нанести?

      Лайма Вайкуле рассказала о пережитой тяжелой болезни

      Маск указал на неизбежность гражданской войны в Британии

      Суд получил показания свидетелей по делу Иванова

      Вернувшийся в Россию Роман Селезнев опешил от встречи с Путиным у трапа

      В Израиле заявили о перехвате большинства запущенных из Ливана ракет

      Аналитик рассказал о выходе российских военных на важную трассу снабжения ВСУ

      В КНДР обвинили США в усугублении ядерного кризиса

      Раскрыт секрет формы 84-летнего триатлониста-рекордсмена

      В Германии назвали войну на Ближнем Востоке концом Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше