Лайма Вайкуле рассказала о пережитой тяжелой болезни

Лайма Вайкуле рассказала о пережитой болезни, когда она «ненавидела людей»

Певица Лайма Вайкуле рассказала, что пережила период, когда «просто ненавидела людей». Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Однако певица отметила, что несмотря на особый взгляд, который открывается на мир во время болезни, «не значит, что ты правильно думаешь». После того, как Вайкуле поборола онкологию, у нее появилась «бешеная любовь к людям». Сославшись на батюшку, к которому обращалась, она заключила, что это было «испытание».

В апреле 2022 года артистка сообщила, что улетела в США из-за проблем со здоровьем. За какой именно медицинской помощью она отправилась в другую страну, певица не уточнила.

Впервые Лайма Вайкуле столкнулась с раком груди в 1990-х годах. После лечения в США ей удалось добиться ремиссии.