Ливан обстрелял населенный пункт на севере Израиля

Times of Israel: север Израиля был обстрелян со стороны Ливана

Север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Отмечается, что под удар попал Галилейский полуостров. Сигналы тревоги звучат в Кирьят-Шмоне и нескольких населенных пунктах на севере страны. Система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» отражает атаку.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях.

До того издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран совместно с движением «Хезболла» планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.