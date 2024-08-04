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02:19, 4 августа 2024Мир

Ливан обстрелял населенный пункт на севере Израиля

Times of Israel: север Израиля был обстрелян со стороны Ливана

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Отмечается, что под удар попал Галилейский полуостров. Сигналы тревоги звучат в Кирьят-Шмоне и нескольких населенных пунктах на севере страны. Система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» отражает атаку.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях.

До того издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран совместно с движением «Хезболла» планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

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      Евгений Силаев
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