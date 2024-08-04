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14:00, 4 августа 2024Россия

Мать погибшего под завалами дома в Нижнем Тагиле ребенка посвятила ему стих

Ura.ru: мать погибшего под завалами в Нижнем Тагиле мальчика посвятила ему стих

Фото: РИА Новости

Мать семилетнего мальчика, погибшего под завалами дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле Свердловской области, посвятила ему стихотворение. Об этом сообщает Ura.ru.

Свое обращение к ребенку россиянка разместила в соцсети. «Дениска во дворе гуляет где-то. Тепло… А в небе как-то стало тучно…— Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду! Малыш бежит, аж засверкали пятки… Хлопок… И завалило толстой грудой…» — написала мать.

До этого стало известно, что в Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция после обрушения многоквартирного дома.

В региональном управлении МЧС уточнили, что сотрудники ведомства вытащили из-под завалов 15 человек, в том числе семерых детей. При этом еще 10 человек, пять из которых несовершеннолетние, спасти не удалось.

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      Анна Щербакова
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