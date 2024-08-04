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04:16, 4 августа 2024Бывший СССР

Мобилизованный из Харькова сообщил об опечатках в присяге

Лебедев: ВСУ напечатали присягу мобилизованным с грамматическими ошибками

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) напечатало присягу новобранцам с грамматическими ошибками. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости, сославшись на рассказ мобилизованного из Харькова.

Мужчина в анонимном письме рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) поймали его 25 июля по пути в магазин. Харьковчанин рассказал о присяге, которую новобранцев обязали дать.

«Присяга "украинскому народу" и "территориальной целостности" — с опечатками. Трое отпросились из строя - стоять больно. Их выпустили», — рассказал мобилизованный.

Ранее Лебедев сообщил, что в распределительном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось около десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом.

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      Евгений Силаев
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