Объяснено выражение лица кричащей мумиии

Frontiers in Medicine: изучена мумия Кричащей женщины

Египетские археологи объяснили пугающее выражение лица мумии, найденной в гробнице древнеегипетского зодчего Сенмута в 1935 году и известной как «Кричащая женщина». Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Medicine.

Ученые использовали компьютерную томографию (КТ), сканирующую электронную микроскопию (СЭМ), инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (ИКФП) и рентгеновскую дифракцию (РДА) для идентификации материалов. Эти методы позволили виртуально препарировать мумию и изучить ее состояние спустя более чем 2500 лет с момента захоронения.

Ранее считалось, что «Кричащая женщина» является примером плохого бальзамирования, поскольку у мумии не были извлечены внутренние органы. Этому противоречит хорошее состояние тела, а также результаты анализа, показавшие, что бальзамирование проводилось с использованием дорогостоящих материалов, таких как можжевельник и ладан. Эти вещества приходилось импортировать в Египет из Восточного Средиземноморья и Восточной Африки или Южной Аравии, что свидетельствует о высоком статусе женщины.

Натуральные волосы мумии были окрашены хной и можжевельником. Длинный парик, сделанный из волокон финиковой пальмы, был дополнительно обработан кварцем, магнетитом и кристаллами альбита, вероятно, для того, чтобы сделать пряди жестче и придать им черный цвет, который у древних египтян символизировал молодость.

Ученые оценили возраст женщины по морфологии сустава между двумя тазовыми костями примерно в 48 лет. Она страдала от легкого артрита позвоночника, о чем свидетельствует наличие остеофитов или костных шпор на позвонках. Кроме того, при жизни она потеряла несколько зубов, о чем свидетельствуют признаки резорбции кости в лунках. Другие зубы были сломаны или имели признаки истирания.

Поскольку данные опровергают гипотезу о небрежной мумификации, исследователи предположили, что кричащее выражение лица мумии могло быть вызвано трупным спазмом — редкой формой мышечного напряжения, связанной с насильственным уходом из жизни или сильными эмоциями.