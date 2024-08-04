Мужчина не смог купить сигареты в долг и поджег магазин с покупателями внутри

Москвича расстроил отказ кассира продать сигареты в долг, и он поджег магазин

В Москве мужчина поджег продуктовый магазин из-за конфликта с женщиной-кассиром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

28 июля москвич Игорь (имя изменено) решил купить пачку сигарет в продуктовом магазине на Нагорной улице, однако не смог оплатить покупку — ему не хватило денег. Тогда он попросил кассиршу продать их ему в долг. Женщина отказала покупателю, он расстроился, но не стал устраивать скандал и просто ушел.

Через восемь часов Игорь, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вернулся к магазину с пачкой сигарет в одной руке и канистрой бензина в другой. Сотрудники магазина заметили мужчину и попытались его остановить, когда он начал разливать бензин у входа в качестве мести за отказ. Однако Игорь все же успел поджечь бензин зажигалкой. В результате несколько человек пострадали, их госпитализировали с ожогами. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что москвич зашел в продуктовый магазин с тигренком. Посетители магазина обратили внимание на дикое животное и сообщили о тигренке в правоохранительные органы. По требованию прокуратуры его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных.