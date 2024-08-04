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01:18, 4 августа 2024Бывший СССР

На Украине митингующие потребовали отпустить мобилизованных

В Ковеле на западе Украины митингующие потребовали отпустить мобилизованных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В городе Ковель Волынской области на западе Украины проходит митинг с требованием отпустить местных мужчин, задержанных сотрудниками военкомата. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На опубликованных видеороликах видно, что на место прибыли сотрудники полиции, здание военкомата оцеплено, однако столкновений не наблюдается. Протестующие продолжают прибывать к зданию военкомата.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что в стране около 200 тысяч мужчин поступают в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации. По его словам, об этом свидетельствует рост числа украинцев старше 25 лет, которые решили получить образование после начала боевых действий.

По данным The New York Times, Украина с мая, после принятия закона об усилении мобилизации, ежемесячно призывает по 30 тысяч военных.

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      Марина Совина
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