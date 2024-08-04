Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:26, 4 августа 2024Бывший СССР

На Украине обвинили российские спецслужбы в организации протеста жителей

ТЦК на Украине обвинил российские спецслужбы в организации протеста жителей

Кадр: Telegram-канал «Ковель медіа»

Волынский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов Украине) обвинил российские спецслужбы в организации протеста жителей. Такая информация появилась у издания «Страна», передает РИА Новости.

До этого в городе Ковель на западе Украины состоялся митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата. Согласно распространенным в соцсетях роликам, на мероприятие пришли несколько десятков человек.

В Волынском ТЦК пояснили, что после задержания троих мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями началась потасовка, в поддерживании которой заподозрили спецслужбы России.

До этого председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал, что на Украине около 800 тысяч мужчин стали скрываться, чтобы избежать мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал предателями выданных за границу россиян. Их целью было разрушение страны

      На Украине обвинили российские спецслужбы в организации протеста жителей

      Россиянку и ее дочь сбил мотоцикл на пешеходном переходе в Турции

      В Германии выдвинули требование к странам ЕС за упрощение въезда для россиян

      Украина получила лишь 10 истребителей F-16 из числа обещанных

      Именной Mercedes Хабиба Нурмагомедова выставили на срочную продажу

      Властям российского города пригрозили уголовной статьей за плохую уборку

      В WBO прокомментировали информацию о проваленном боксершей гендерном тесте

      Опубликовано видео поражения дрона ВСУ выстрелом снайпера

      В ДТП в российском регионе пострадали семь человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше