На Украине обвинили российские спецслужбы в организации протеста жителей

ТЦК на Украине обвинил российские спецслужбы в организации протеста жителей

Волынский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов Украине) обвинил российские спецслужбы в организации протеста жителей. Такая информация появилась у издания «Страна», передает РИА Новости.

До этого в городе Ковель на западе Украины состоялся митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата. Согласно распространенным в соцсетях роликам, на мероприятие пришли несколько десятков человек.

В Волынском ТЦК пояснили, что после задержания троих мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями началась потасовка, в поддерживании которой заподозрили спецслужбы России.

До этого председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал, что на Украине около 800 тысяч мужчин стали скрываться, чтобы избежать мобилизации.