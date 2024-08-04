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19:52, 4 августа 2024Бывший СССР

На Украине уничтожили командира роты морпехов

В Харьковской области уничтожили командира роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Харьковской области уничтожен командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Федоренко. Об этом сообщает РИА Новости.

«1 августа жизнь... командира роты оборвалась при выполнении боевого задания», — написало украинское издание «Глухiв City».

По информации издания, Игорь Федоренко родился в городе Глухове Сумской области в октябре 1995 года. Еще до начала спецоперации он жил и работал в Европе. У Федоренко был позывной Арктика, он принимал участие в боевых действиях на запорожском, херсонском и авдеевском направлениях. После начала наступления армии РФ его подразделение морпехов перебросили под Волчанск.

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Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли почти 200 военных в зоне ответственности группировки войск «Север». Отмечается, что подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Старица и Волчанск Харьковской области, а также Мирополье и Басовка Сумской области.

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      Антонина Черташ
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