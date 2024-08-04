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08:12, 4 августа 2024Путешествия

Очередь к Крымскому мосту снова превысила тысячу машин

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находится 1050 машин

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани вновь скопилось более 1000 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Уточняется, что по состоянию на 8:00 в очереди находится 1050 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов. Отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Утром 3 августа движение автотранспорта на Крымском мосту было временно приостановлено. Кроме того, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась огромная очередь из машин. Время ожидания составляло более трех часов.

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      Марина Совина
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