При обстреле Алешек в Херсонской области со стороны ВСУ пострадали 14 человек

Алексеенко: при обстреле Алешек в Херсонской области пострадали 14 человек

При обстреле города Алешки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 14 человек, об этом заявил глава правительства региона региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Он отметил, что днем 4 августа по жилым кварталам было нанесено два массированных удара, они пришлись по рынку и многоэтажкам на улице Пролетарской, в одном из домов начался сильный пожар.

Алексеенко отметил, что осколочные ранения получили люди разного возраста, но в основном пострадавшие — старшего поколения.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ попытались атаковать Луганск, используя набор ударных средств поражения. «Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города», — рассказал он.