Пьяная российская следовательница насмерть сбила велосипедиста

В Мариинске 41-летняя пьяная следовательница насмерть сбила велосипедиста

В городе Мариинске Кемеровской области 41-летняя пьяная следовательница насмерть сбила велосипедиста. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Накануне вечером россиянка отдыхала с друзьями. В какой-то момент компании перестало хватать горячительного, и сотрудница следственных органов села за руль своего автомобиля Mitsubishi Lancer и отправилась в ближайший магазин.

Поездка обернулась трагедией — женщина сбила мужчину, ехавшего на велосипеде. Она не заметила горожанина и протащила его тело по обочине несколько метров.

Очевидцы уверяют, что работница следственных органов хотела скрыться с места происшествия, однако ее успели остановить.

В крови женщины были обнаружили следы алкоголя. После аварии сотрудница полиции оказалась в больнице с травмой головы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарской Республике полицейский в состоянии опьянения сбил врача-педиатра и его малолетних детей.