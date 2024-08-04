Россиянам напомнили о штрафах и сроке за грибы

Адвокат Кудерко: за сбор краснокнижных грибов грозит тюремный срок

Адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм» напомнила, что за сбор грибов из Красной книги грозит штраф до миллиона рублей или ограничение свободы на срок до четырех лет.

Уголовную ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов ввели в 2023 году. Подробно виды наказаний указаны в статье 260.1 УК РФ.

По словам адвоката, перед сбором грибов в лесу следует прояснить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake). Еще в прошлом грибном сезоне он не защищался нормами Уголовного Кодекса, однако в статью внесли поправки.

Ранее россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. К ним, например, относятся мак снотворный, конопля, кат, гармала, кокаиновый куст, кактусы с мескалином и галлюциногенные грибы, ипомея трехцветная.