«РВ»: ударный дрон 57-й бригады ВС РФ поразил немецкий танк Leopard под Донецком

Ночная охота российских военнослужащих 57-й бригады на южно-донецком направлении завершилась успехом — они при помощи ударного дрона смогли выследить и поразить немецкий танк Leopard. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), он также запечатлел случившееся на видео.

По информациии источника, бойцы ВС РФ выслеживали танк Вооруженных сил Украины ВСУ) несколько дней. Машина, крадучись, аккуратно работала только по ночам, чтобы незаметно обстреливать российские позиции, но везение длилось недолго и оосторожную «немецкую уошку» атаковал дрон.

После попадания беспилотника танк остался стоять в посадке.

Ранее стало известно, что США ограничат ВСУ в использовании оснащенных оружием истребителей F-16. В частности, им запретят совершать удары по российской территории.