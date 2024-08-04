Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:29, 4 августа 2024Бывший СССР

Российский ударный дрон завершил ночную охоту поражением Leopard

«РВ»: ударный дрон 57-й бригады ВС РФ поразил немецкий танк Leopard под Донецком

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ночная охота российских военнослужащих 57-й бригады на южно-донецком направлении завершилась успехом — они при помощи ударного дрона смогли выследить и поразить немецкий танк Leopard. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), он также запечатлел случившееся на видео.

По информациии источника, бойцы ВС РФ выслеживали танк Вооруженных сил Украины ВСУ) несколько дней. Машина, крадучись, аккуратно работала только по ночам, чтобы незаметно обстреливать российские позиции, но везение длилось недолго и оосторожную «немецкую уошку» атаковал дрон.

После попадания беспилотника танк остался стоять в посадке.

Ранее стало известно, что США ограничат ВСУ в использовании оснащенных оружием истребителей F-16. В частности, им запретят совершать удары по российской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Чуть в обморок не упал». Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным и об условиях в тюрьме США

      Ватикан отреагировал на неоднозначные сцены с открытия Олимпиады

      Историк сравнила Трампа с итальянским диктатором

      В КНДР сделали заявление об обращении к России

      В деле «Крокуса» появился новый свидетель

      В Полтавской области произошли взрывы

      Российский ударный дрон завершил ночную охоту поражением Leopard

      Ливан обстрелял населенный пункт на севере Израиля

      Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

      Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше