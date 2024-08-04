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05:14, 4 августа 2024Силовые структуры

СК захотел провести новые допросы по делу Тимура Иванова

СК может повторно допросить Тимура Иванова, Бородина и свидетелей по делу
Тимур Иванов и Сергей Бородин

Тимур Иванов и Сергей Бородин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Следственный комитет (СК) может дополнительно допросить экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу. Об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.

В документах уточняется, что следователь, говоря о продлении срока следствия, указывала на необходимость изучения доказательств, чтобы после этого иметь возможность провести допросы.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 — «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ.

Суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой. Причастность к ней также подтвердилась приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».

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      Юлия Мискевич
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