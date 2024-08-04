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15:57, 4 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о сложностях со знакомствами женщин и мужчин на Украине

Газета NYT рассказала о сложностях со знакомствами женщин и мужчин на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военный конфликт с Россией значительно повлиял на повседневную жизнь на Украине, пишет газета The New York Times. Кроме потери близких, разрушений домов и многочасовых отключений электричества, женщины и мужчины испытали сложности, пытаясь познакомиться и образовать пару.

В рамках опроса украинцы рассказали, что романтические связи помогли преодолевать им психологические травмы, которые развились на фоне конфликта между двумя странами. Как стало известно, особенно остро нехватку в поиске партнера почувствовали женщины на Украине, поскольку многие мужчины либо отправились на передовую, либо практически не покидают домов, страшась объявленной мобилизации.

«Остается небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их», — поделилась психотерапевт и сексолог Маргарита Стельмашова.

Сложившаяся ситуация многих отпугивает от долгосрочных отношений. Украинские военные подвергаются ежедневному стрессу, а женщины не готовы начинать с ними знакомство, допуская, что они могут не вернуться с фронта.

Некоторые украинцы стали искать партнеров и ходить на быстрые свидания, установив приложения для знакомств. По данным издания Liga.net, в 2022 году прирост пользователей приложений для знакомств увеличился до 300 процентов. Однако, по словам собеседниц NYT, и в этих сервисах только немногие представители сильного пола были готовы к чему-то серьезному.

Также на Украине проблематично познакомиться, поскольку часть людей не готовы вступать в отношения с уклонистами или теми, кто говорит только по-русски.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины призывного возраста, чтобы не попасть на фронт, заплатили в общей сложности около двух миллиардов долларов за год.

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      Анна Щербакова
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