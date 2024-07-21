Раскрыты траты украинцев на уклонение от мобилизации

Депутат Рады Наталуха: украинские уклонисты платят до 2 млрд долларов в год

Украинские мужчины призывного возраста, чтобы не попасть на фронт, заплатили в общей сложности около двух миллиардов долларов за год. Траты уклонистов раскрыл депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха, передает телеканал ТСН.

«Теневое экономическое бронирование, объемы которого в год начинаются от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов», — заявил парламентарий. По словам Наталухи, это самые адекватные расценки.

Ранее стало известно, что украинские уклонисты могут получить штраф и лишиться жилья из-за нежелания идти на фронт. Отмечается, что 16 июля на Украине истекает срок для обновления мужчинами своих военно-учетных данных.

В дальнейшем тех, кто не оплатил выписанные военкоматом штрафы, может ожидать взыскание средств со счетов и даже арест недвижимого имущества. В этом случае в первую очередь конфисковываться будет отдельный от дома земельный участок и другие помещения, а в последнюю — жилой дом или квартира, даже если они являются единственным жильем собственника.