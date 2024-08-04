Суд возобновил рассмотрение дела против Трампа

Суд назначил слушания по делу Трампа о вмешательстве в выборы на 16 августа

Федеральный окружной суд в Вашингтоне вернулся к рассмотрению дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы и назначил следующие слушания на 16 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Федеральный судья Таня Чаткен возобновила рассмотрение дела после того, как Верховный суд в июле отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия на посту главы государства. Решать, что будет попадать под иммунитет, будет судья Чаткен.

После этого Трамп сможет обжаловать решения суда.

Ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы Верховного суда: ввести ограничение сроков полномочий судей и обязательный для исполнения кодекс этики. Вместе с этим он предложил ограничить иммунитет президентов США от уголовного преследования.

Трамп раскритиковал предложение, назвав его «типичной аферой Байдена».