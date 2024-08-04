Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:49, 4 августа 2024Мир

Суд возобновил рассмотрение дела против Трампа

Суд назначил слушания по делу Трампа о вмешательстве в выборы на 16 августа
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Umit Bektas / Reuters

Федеральный окружной суд в Вашингтоне вернулся к рассмотрению дела против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы и назначил следующие слушания на 16 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Федеральный судья Таня Чаткен возобновила рассмотрение дела после того, как Верховный суд в июле отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия на посту главы государства. Решать, что будет попадать под иммунитет, будет судья Чаткен.
После этого Трамп сможет обжаловать решения суда.

Ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы Верховного суда: ввести ограничение сроков полномочий судей и обязательный для исполнения кодекс этики. Вместе с этим он предложил ограничить иммунитет президентов США от уголовного преследования.

Трамп раскритиковал предложение, назвав его «типичной аферой Байдена».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чуть в обморок не упал». Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным и об условиях в тюрьме США

      В российском регионе после сильных дождей смыло мост

      Американские врачи отказались лечить раненого сына Джигарханяна

      Стало известно о планах Австрии отказаться от российского газа к 2027 году

      Врач предупредила о вреде гематогена

      Мобилизованный из Харькова сообщил об опечатках в присяге

      В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России

      Буркина-Фасо осудила поддержку Украиной террористов в Мали

      Россиянам напомнили о штрафах и сроке за грибы

      Суд возобновил рассмотрение дела против Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше