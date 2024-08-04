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05:51, 4 августа 2024Мир

Сын Трампа раскритиковал миграционную политику Белого дома

Сын Трампа: миграционная политика Белого дома поставила США на последнее место
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена поставила страну на последнее место из-за своей миграционной политики. Об этом предприниматель Дональд Трамп-младший написал в статье для Fox News.

«Они поставили Америку на последнее место, а неграждан — на первое, открыв наши границы, подорвав гарантии безопасности на выборах и позволив голосовать негражданам», — отметил сын бывшего американского лидера.

По его словам, режим демократов и их подручные СМИ всячески скрывают миграционную проблему. Он подчеркнул, что среди нелегальных мигрантов резко возросло число террористов, наркоторговцев и опасных преступников. «По любой адекватной оценке, это вторжение», — написал Трамп-младший.

Ранее сын кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил о разрушительной миграционной политике вице-президента США Камалы Харрис. Он пояснил, что «на бумаге» в США могут голосовать только граждане страны, однако но в большинстве штатов на участках не требуют подтверждения гражданства.

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      Марина Совина
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