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03:37, 4 августа 2024Мир

Сын Трампа назвал Харрис «царицей границы»

Сын Дональда Трампа заявил о желании Харрис получить голоса мигрантов на выборах

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил о разрушительной миграционной политике вице-президента США Камалы Харрис. Его слова приводит телеканал Fox News.

Он пояснил, что «на бумаге» в США могут голосовать только граждане страны, однако но в большинстве штатов на участках не требуют подтверждения гражданства. При этом, по данным Белого дома, «неграждане крайне редко нарушают закон». Однако Трамп-младший счел такое положение дел серьезной проблемой и усомнился, что Харрис поддержит депортацию мигрантов, решивших нарушить закон и проголосовать.

По его мнению, Харрис рассчитывает получить эти голоса на предстоящих выборах. В связи с этим Трамп-младший назвал ее «царицей границы» (border czar). «Мы заслуживаем безопасной системы, в которой наше будущее будет решаться нашими гражданами, а не этой антиамериканской версией демократов», — заявил он. Сын кандидата от Республиканской партии добавил, что администрация действующего главы Белого дома «унаследовала самую безопасную границу в современной истории».

Ранее бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что в случае победы на грядущих выборах он намерен начать крупнейшую депортацию мигрантов за всю историю страны.

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      Марина Совина
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