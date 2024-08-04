Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными с западными странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — заявил бывший американский лидер.

При этом, по мнению политика, для Соединенных Штатов эта сделка была ужасной. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — сказал он.

Ранее между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. В списках фигурировали 24 человека, из которых восемь россиян.

