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01:53, 4 августа 2024Мир

Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой»

Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Umit Bektas / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными с западными странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — заявил бывший американский лидер.

При этом, по мнению политика, для Соединенных Штатов эта сделка была ужасной. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — сказал он.

Ранее между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. В списках фигурировали 24 человека, из которых восемь россиян.

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      Марина Совина
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