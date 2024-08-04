ЦСКА одержал разгромную победу в РПЛ

ЦСКА победил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче третьего тура РПЛ

ЦСКА одержал разгромную победу над «Оренбургом» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе победителей голами отметились Тамерлан Мусаев, Иван Обляков, Келвен, а также Игорь Дивеев, оформивший дубль. У гостей отличился Дмитрий Рыбчинский.

После трех туров чемпионата России ЦСКА с семью очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Оренбург» имеет в активе четыре очка и занимает пятое место.

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Оренбуржцы примут на своем поле тольяттинский «Акрон». Оба матча состоятся 10 августа.