Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ясмин Паолини
Сегодня
18:45 (Мск)
Мирра Андреева
Олимпиада — парный разряд (ж)
Факел
0:0
Перерыв
live
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Динамо Мх
Сегодня
20:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Ахмат
Сегодня
20:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Спартак М
Завтра
20:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
17:31, 4 августа 2024Спорт

ЦСКА одержал разгромную победу в РПЛ

ЦСКА победил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче третьего тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА одержал разгромную победу над «Оренбургом» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе победителей голами отметились Тамерлан Мусаев, Иван Обляков, Келвен, а также Игорь Дивеев, оформивший дубль. У гостей отличился Дмитрий Рыбчинский.

После трех туров чемпионата России ЦСКА с семью очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Оренбург» имеет в активе четыре очка и занимает пятое место.

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Оренбуржцы примут на своем поле тольяттинский «Акрон». Оба матча состоятся 10 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский показал истребители F-16 на Украине

      США пообещали ввести новые санкции против России за неправомерное «удержание американцев»

      В России отреагировали на прибытие F-16 на территорию Украины

      ВСУ попытались нанести массированный удар по Луганску

      Американским бездомным начали выдавать билеты для выезда из города

      Россиянам дали рекомендации по размещению розеток в квартире

      Шнурову запретили пить алкоголь перед концертами

      Джокович стал олимпийским чемпионом

      Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США

      Россиянин побывал в Пакистане и описал местных женщин словами «редко увидите даже глаза»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше