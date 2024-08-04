Украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью

Минобороны отчиталось об уничтоженном украинском БПЛА над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом отчитались в Минобороны, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Сбитое около 15:00 устройство относилось к самолетному типу. Данных о пострадавших жителях Белгородской области в результате инцидента в ведомстве не привели.

До этого стало известно, что два украинских беспилотника были ликвидированы в приграничном российском регионе.

Еще раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что три дрона ВСУ атаковали Шебекинский городской округ. Два из них упали в селе Муром, третий взорвался неподалеку от жилого дома в селе Петровка.