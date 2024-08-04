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16:07, 4 августа 2024Россия

Украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью

Минобороны отчиталось об уничтоженном украинском БПЛА над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом отчитались в Минобороны, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Сбитое около 15:00 устройство относилось к самолетному типу. Данных о пострадавших жителях Белгородской области в результате инцидента в ведомстве не привели.

До этого стало известно, что два украинских беспилотника были ликвидированы в приграничном российском регионе.

Еще раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что три дрона ВСУ атаковали Шебекинский городской округ. Два из них упали в селе Муром, третий взорвался неподалеку от жилого дома в селе Петровка.

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      Анна Щербакова
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