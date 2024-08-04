Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:34, 4 августа 2024Бывший СССР

Украинский офицер счел очень толковыми действия российских военных под Торецком

Офицер ВСУ Алекс заявил, что ВС РФ воюют очень толково на торецком направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс заявил, что российские военные ведут очень толковые боевые действия на торецком направлении. Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

Сослуживцы из 53-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) считают пехоту ВС РФ непростой и отмечают, что военнослужащие группами по семь человек зачищают позицию за позицией, среди украинцев есть жертвы, раненые и пленные, в то время как у россиян не было даже раненых.

«Короче, воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело», — рассказал Алекс.

Он уточнил, что в секторе постоянно находятся 10-15 беспилотников «Орлан» или ZALA, при попытке ВСУ поддержать пехоту российские военные сразу используют FPV-дроны или контрбатарейную борьбу.

Ранее командир 3-го батальона «Свобода» Петр Кузык рассказал, что ВСУ испытывают нехватку всех видов ресурсов на передовой. Кроме того, военные не успевают возводить постоянные укрепленные позиции, поэтому солдаты вынуждены держать оборону в ямах, а не блиндажах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину. Что известно о новых самолетах?

      Украинский офицер счел очень толковыми действия российских военных под Торецком

      Дерматолог рассказала об опасной особенности родинок

      В США рассказали про ограниченное влияние F-16 на поле боя из-за нехватки пилотов

      В Луганске после обстрела ВСУ начались очаговые возгорания

      США назвали прекращение огня условием завершения конфликта в секторе Газа

      Триатлонистка попала в больницу после заплыва в Сене

      Израиль заявил о готовности противостоять Ирану на всех фронтах

      В США усомнились в намерении Украины завершить конфликт

      Украина захотела принудительно вывезти 744 ребенка из части ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше