Украинский офицер счел очень толковыми действия российских военных под Торецком

Офицер ВСУ Алекс заявил, что ВС РФ воюют очень толково на торецком направлении

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс заявил, что российские военные ведут очень толковые боевые действия на торецком направлении. Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

Сослуживцы из 53-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) считают пехоту ВС РФ непростой и отмечают, что военнослужащие группами по семь человек зачищают позицию за позицией, среди украинцев есть жертвы, раненые и пленные, в то время как у россиян не было даже раненых.

«Короче, воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело», — рассказал Алекс.

Он уточнил, что в секторе постоянно находятся 10-15 беспилотников «Орлан» или ZALA, при попытке ВСУ поддержать пехоту российские военные сразу используют FPV-дроны или контрбатарейную борьбу.

Ранее командир 3-го батальона «Свобода» Петр Кузык рассказал, что ВСУ испытывают нехватку всех видов ресурсов на передовой. Кроме того, военные не успевают возводить постоянные укрепленные позиции, поэтому солдаты вынуждены держать оборону в ямах, а не блиндажах.

