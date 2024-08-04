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19:27, 4 августа 2024Бывший СССР

На Украине признали нехватку всех видов ресурсов на передовой

Кузык: ВСУ не хватает всех видов ресурсов на передовой

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку всех видов ресурсов на передовой. Об этом заявил командир 3-го батальона «Свобода» Петр Кузык в эфире YouTube-канала «Фабрика новин».

«В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, не просто дефицит — дефицит всего буквально. Иногда на FPV-дронах держится периметр», — признал военный.

По его словам, ВСУ не успевают возводить постоянные укрепленные позиции, поэтому солдаты вынуждены держать оборону в ямах, а не блиндажах. При этом российские военные работают по советским стандартам с теми нормами боекомплекта, которые там прописаны.

«Вот в таких условиях ведется оборона, в таких условиях соответственно у нас увеличиваются потери, в таких условиях работают украинские солдаты. А по новостям почитаешь — так у нас там все классно», — заключил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев ежедневно теряет до двух тысяч бойцов. Он считает, что Украине уже не удастся избежать поражения, которое, по его словам, стало для страны неминуемым.

Британский эксперт Александр Меркурис также признал, что украинские войска испытывают трудности и нехватку средств для ведения боевых действий. В числе проблем украинских военнослужащих эксперт назвал нехватку и людей, и военной техники.

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