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16:59, 4 августа 2024Экономика

В предложении «АвтоВАЗа» поднять утильсбор усомнились

Рогов усомнился в предложении «АвтоВАЗа» поднять утильсбор

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Призыв «АвтоВАЗа» поднять утилизационный сбор вызвал непонимание. Своими сомнениями насчет предложения компании в своем Telegram-канале поделился председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Инициатива автопроизводителя возмутила Рогова. «Господа из "АвтоВАЗа", пора и честь знать! Или вы планируете "Ладу Весту" продавать по 5 миллионов рублей?» — написал он в своем блоге.

О позиции «АвтоВАЗа» стало известно в пятницу, 2 августа. Данную меру в концерне оправдали недостаточным уровнем защиты внутреннего рынка — в результате этого инвестиции в российский автопром проигрывают на фоне более выгодного импорта.

Прежде президент компании Максим Соколов уже предлагал поэтапно повысить утильсбор в России до миллиона рублей. Нововведение планировалось распространить на массовые автомобили с объемом двигателя от одного до двух литров. Для них сбор должен был вырасти с текущих 300 тысяч рублей до 550 тысяч в 2024 году и почти до одного миллиона рублей — в 2029 году.

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      Виктория Клабукова
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