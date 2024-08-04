Меркурис: Вооруженные силы России успешно продвигаются на покровском направлении

Вооруженные силы России успешно продвигаются на покровском направлении и наращивают темп. Об этом заявил британский военный аналитик Александо Меркурис на своем канале в YouTube.

«События на участках боевых действий развиваются по тому же сценарию, что и в последние несколько недель: русские продвигаются все дальше и дальше, а наиболее важные новости поступают из районов Очеретино, Авдеевки, Покровска», — рассказал военный аналитик.

При этом Меркурис подчеркнул, что в скором времени на этом участке стоит ожидать окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не удержит контроль над территориями в Донбассе и в скором времени его потеряет, так как российские войска успешно наступают. Он добавил, что российские войска будут способны взять Одессу и Харьков.