В США заявили о скорой потере Украиной Донбасса

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина не удержит контроль над Донбассом

Украина не удержит контроль над территориями в Донбассе и в скором времени его потеряет, так как российские войска успешно наступают. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они [Вооруженные силы России] сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, вот что они сделали, они хотят закрепить это (...) потому что люди там русские, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства», — рассказал военный аналитик.

Макгрегор также добавил, что российские войска будут способны взять Одессу и Харьков, указав, что они являются исторически русскими городами.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии из-за больших потерь. По его словам, потери ВСУ до сих пор составляют примерно от полутора до двух тысяч солдат в день.