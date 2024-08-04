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22:44, 4 августа 2024Мир

В Германии выступили за скорейшее прекращение конфликта на Украине и переговоры с Россией

Премьер Бранденбурга Войдке выступил за окончание конфликта на Украине

Фото: Pixabay

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург в Германии Дитмар Войдке выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине и переговоры с Россией. Его слова приводит издание Tagesspiegel.

Он подчеркнул в ходе выступления на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что ситуация должна разрешиться как можно скорее дипломатическими методами.

«В Европе идет война два с половиной года. И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее», — сказал политик.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал окончание вооруженного конфликта главной потребностью Украины. По его словам, сделать это нужно на справедливых условиях и как можно скорее.

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      Марина Совина
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