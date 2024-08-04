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01:05, 4 августа 2024Мир

В Иране рассказали детали гибели Хании

КСИР: главу политбюро Ханию убили снарядом малой дальности с боеголовкой 7 кг

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главу политбюро ХАМАС Исмаил Хания убили «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограмм». Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

Выстрел сопровождался сильным взрывом. Утверждается, что атака была разработана и осуществлена Израилем при поддержке США.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

Глава политбюро ХАМАС Хания был уничтожен ночью 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.

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      Марина Совина
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