КСИР: главу политбюро Ханию убили снарядом малой дальности с боеголовкой 7 кг

Главу политбюро ХАМАС Исмаил Хания убили «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограмм». Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

Выстрел сопровождался сильным взрывом. Утверждается, что атака была разработана и осуществлена Израилем при поддержке США.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

Глава политбюро ХАМАС Хания был уничтожен ночью 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.