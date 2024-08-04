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22:05, 4 августа 2024Бывший СССР

В Луганске при обстреле ВСУ получили повреждения порядка 30 частных домов

Врио главы Луганского ГО Пащенко: порядка 30 домов повреждены при обстреле ВСУ

Фото: Pixabay

Временно исполняющая обязанности главы Луганского городского округа (ГО) Яна Пащенко заявила, что в результате обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали порядка 30 частных домов. Ее слова приводит Telegram-канал городской администрации.

«Повреждено порядка 30 домов. Это индивидуальные жилые дома. Характер повреждений — окна, кровли, забор, машины. Повреждены линии передач, сейчас энергоснабжение пока что отключено», — уточнила чиновница.

Пащенко сообщила, что аварийные службы оказывают населению необходимую помощь, завтра будут привлечены волонтеры.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет. Четыре боеприпаса были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к городу, в результате падения обломков загорелась сухая трава. Удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору.

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      Марина Совина
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