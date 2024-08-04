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22:00, 4 августа 2024Бывший СССР

Глава ЛНР уточнил число выпущенных по Луганску ракет ВСУ

Глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Луганску 12 ракет.

По его словам, боеприпасы были западного производства, предположительно, восемь из них — американские ATACMS, четыре — британские Storm Shadow. Средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить четыре ракеты на подлете к городу, при падении обломков загорелась сухая трава.

Удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору. На место прибыли экстренные службы и представители администрации, информация о пострадавших уточняется, добавил глава ЛНР.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ попытались атаковать Луганск, используя набор ударных средств поражения. «Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города», — рассказал он.

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      Марина Совина
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