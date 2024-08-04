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17:04, 4 августа 2024Бывший СССР

В небе над Украиной заметили F-16

Над Одессой пролетел истребитель F-16

В небе над Одессой заметили пролетающий F-16. Видео опубликовал местный Telegram-канал «Думская».

В ролике видно, как истребитель пролетел над городом.

Ранее сообщалось, что первые 10 (из 79) истребителей прибыли на Украину в последний день июля. Поставка произошла через год после того, как администрация президента США Джо Байдена дала европейским союзникам зеленый свет на их отправку.

Также сообщается, что к концу текущего года ВСУ должны располагать 20 самолетами такого типа. Дополнительно отмечается, что задержки в поставках связаны с отсутствием мест для обучения украинских пилотов.

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      Антонина Черташ
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