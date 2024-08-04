В Полтавской области произошли взрывы

В Миргороде на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов

В Миргороде Полтавской области на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в Миргороде располагается крупная авиабаза. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов произошел масштабный и мощный пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 64 человека личного состава и 23 единицы техники.