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02:32, 4 августа 2024Бывший СССР

В Полтавской области произошли взрывы

В Миргороде на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Миргороде Полтавской области на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в Миргороде располагается крупная авиабаза. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов произошел масштабный и мощный пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 64 человека личного состава и 23 единицы техники.

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      Евгений Силаев
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